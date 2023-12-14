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Четверг, 14 декабря 2023, 15:05 мск

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Путин назвал «перебором» сроки осужденных за экономические преступления

Президент Владимир Путин считает, что сроки лишения свободы, к которым приговаривают осужденных за экономические преступления, могут быть завышены, и пообещал поручить законодателям оценить строгость наказания.

Соответствующий вопрос прозвучал во время «прямой линии». «Вот вы сейчас говорите такие вещи [про 14 лет лишения свободы за вымогательство], откровенно говоря, я сам немного оторопел, когда об этом услышал. Это перебор, очевидно», – сказал глава государства.

Путин указал на то, что общество и законодатели исходят из того, что на определенном этапе общественная опасность таких деяний велика настолько, что требуется адекватная реакция по пресечению этой деятельности. Во многих странах за экономические преступления подсудимые получают запредельные сроки – по 100 лет.

«У меня тоже вопросы как у гражданина. Нужно ли прятать человека на 14 лет за решетку, законодатель должен подумать. Пока закон существует, его надо исполнять. Но подумать надо», – отметил президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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