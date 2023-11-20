«За убийство дают меньше»: судебный процесс по иску Ушакова к «Адским бабкам» назвали показательным

Несоразмерным правонарушению ужасом назвали в экспертной среде требование прокурора о 13 и 14 годах колонии медиаменеджеру Ольге Архаровой и журналисту Александре Баязитовой по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промстройбанка» Александра Ушакова. Как считают политические эксперты и ведущие медиа-менеджеры, создается прецедент для защиты российской элиты в будущем.

В частности, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев назвал происходящее «совершенно омерзительным». «За убийство дают меньше. За торговлю наркотиками. А тут «за блок на негатив», который то ли был, то ли не был. Пусть даже был. Четыреста тысяч рублей он вроде бы стоил. За это Баязитовой 14 лет? Да членам банды курганских киллеров меньше давали. Сколько дали, напомните, полицейским, что продали СБУ данные Даши Дугиной?» – отметил он в своем телеграм-канале.

«Очень надеюсь на то, что суд, все же, проявит благоразумие. И очень внимательно отнесется к принятию решения по делу. И приговору. И да. Удивительно пронзительное молчание Союза Журналистов по делу Баязитовой. Как будто это в какой-то другой стране происходит», – подчеркнул Медведев.

Депутата Госдумы от «Единой России», журналиста Евгения Попова также удивило такое суровое требование о наказании. «А чего не пожизненное? Напомню, речь о вымогательстве (или нет) 400000 рублей. Интересно еще, что об этом думает «потерпевший» банкир? Не велика ли цена за «блок на негатив»? Баязитова, напомню, больна. Вину не признает. А если и виновна (установит суд), 14 лет для неё = пожизненное. У нас за убийство меньше дают. Верю в суд и здравый смысл», – прокомментировал Попов своем телеграм-канале.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев также сомневается, что запрошенное прокурором наказание соразмерно преступлению. «Вымогательство, по которому судят Баязитову, было широко распространено в 90-е годы, когда бандитские группировки занимались вымогательством, угрожая утюгами и паяльниками. Но все-таки это преступление, предполагаемое, суд еще не решил, которое совершили эти люди [Баязитова и пиарщица Ольга Архарова], оно далеко от тех вымогательств, которые мы помним по 90-м годам. Это к вопросу о соразмерности», – цитирует ТАСС Фадеева.

Политолог Игорь Димитриев со своей стороны обратил внимание на личность пострадавшего и неприкасаемость носящих статус так называемой российской элиты. «Вымогали они деньги, по версии обвинения, у вице-президента Промсвязьбанка (Александра) Ушакова за неразмещение критической информации. Ну то есть разместили какую-то неприятную Ушакову публикацию, потом договорились, что удаляют и забывают от нем на какое-то время. В общем какой-то особой общественной опасности нет. Но на домашний арест девушек не отпустили, а в грозящий им срок поместилось бы три убийства», – констатировал он.

«Чем же объясняется такая принципиальность следствия? А все потому, что это процесс показательный, Ушаков относится к высшему российскому сословию и критиковать представители сословия журналистов таких людей не могут, только хвалить и просить денег. Вот и судят так, чтоб все видели и другим холопам не повадно было. Мол, если мы с женщинами такое делаем, то вас вообще сгноим», – пояснил Димитриев.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала происходящее «зверством», хотя сама неоднократно становилась жертвой вымогательств. «Заявлений о вымогательстве в таких случаях никогда не подавала и не подам, поскольку упекать кого бы то ни было в тюрьму из личных интересов противоречит моей религии. У меня тут один критерий – если эти люди не расшатывают мою страну, а вредят просто лично мне, я терплю… Прекратите этот ужас, пожалуйста», – отметила Симоньян.

Комитет по политтехнологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в свою очередь также высказал удивление сроками предполагаемого наказания, которые запросила прокуратура, и обратился к депутатам Госдумы, среди которых есть члены РАСО) – «пора всерьез заняться доработкой ст. 163 Уголовного кодекса РФ, а заодно и всей 21 главы». «Начать с определения в ст. 158, что такое значительный, крупный и особо крупный размер. Сегодня размер таков: значительный: индивидуально, но не менее 5 000 рублей. Крупный размер: 250 000. Особо крупный размер: 1 000 000. Граждане охранители и правотворцы, вы нолики не забыли случайно? Сегодня смехотворные суммы значительного, крупного и особо крупного размера не только приносят много горя осужденным и их семьям, но и, предположим, сказочно обогащают тех, кто становится оборотнем и коррупционером», – пояснил глава РАСО Евгений Минченко.

По его мнению, необходимо разделить вымогательство по разным подстатьям – причинение вреда здоровью, чужому имуществу или угроза распространения сведений. «Это абсолютно разные преступления, хотя и объединены единым термином. Соответственно, и наказание должно быть соответствующим тяжести деяния… Сейчас все свалено в одну кучу, соответственно и у судей, и у прокуратуры нет даже пространства для маневра», – полагает политолог.

«По совести дело, вероятно, следовало бы вернуть на доследование. А прокуратура вполне в состоянии с учетом отказа потерпевших от претензий решить: продолжать дело или закрыть. А вот Уголовный кодекс РФ важно уважать и доработать. Безотносительно к ситуации. От сумы и от тюрьмы не застрахованы ни журналисты, ни политики, ни остальные сограждане», – заключил Минченко.

На прошлой неделе прокурор запросил для администраторов телеграм-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и Ольги Архаровой 14 и 13 лет колонии по уголовному делу о вымогательстве у старшего вице-президента «Промсвязьбанка» Александра Ушакова за запрет на размещение сведений, «позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Баязитова, Архарова и заключившая впоследствии досудебное соглашение Инна Чурилова были арестованы в августе 2022 года. Порочащей информацией следствие считает сведения о судимости Ушакова по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность».

Ранее в апреле 2019 года суд отказал Ушакову в иске к компании Google за выдачу в поисковике информации о судимости истца, посчитав эти данные общественно значимыми.

Москва, Мария Соколова

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