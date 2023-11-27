Это чудовищно! В Москве вынесен приговор администраторам телеграм-каналов

Сегодня Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам телеграм-каналов Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По версии стороны обвинения, Архарова и Баязитова совместно с соучастниками вступили в преступный сговор, направленный на совершение вымогательства денежных средств у одного из руководителей столичной организации. Речь идет о топ-менеджере «Промстройбанка» Александре Ушакове, которому в 2019 году суд отказал в иске к компании Google за выдачу в поисковике информации о его судимости, посчитав эти данные общественно значимыми.

Приговором Басманного районного суда города Москвы Баязитовой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Архаровой – 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Комментируя приговор, известный журналист, депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что это «чудовищно». «Был на оглашении приговора журналистам Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Да, 5 лет не 14, но и это чудовищно. Ощущение несправедливости не покидало там, где должны возникать как раз обратные чувства. Будет апелляция», – отметил Попов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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