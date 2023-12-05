Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для Украины

Финляндия запустит производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью газете Iltalehti.

По его словам, в ближайшие несколько недель Финляндия примет важное решение об увеличении производства артиллерийских снарядов для ВСУ.

«Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше увеличивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время», – сказал министр.

Глава Минообороны Финляндии подчеркнул, что этот вопрос, вероятно, будет решен до Рождества.

«Планы готовы. В настоящее время объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В тоже время мы еще больше будем повышать готовность Финляндии и стран Северного Европы к производству боеприпасов», – отметил Хакканен.

По его словам, увеличение производства боеприпасов обойдется в десятки миллионов евро.

Министр обороны выразил надежду, что пример Финляндии заставит другие европейские страны выполнить свои обещания по увеличению производства артиллерийских боеприпасов.

В марте прошлого года Евросоюз пообещал поставить Украине в общей сложности 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года. По данным СМИ, из обещанного Киеву передали лишь около 30%. В ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС, скорее всего, не выполнит своего обещания.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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