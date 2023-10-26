Евросоюз поставил Киеву только треть от 1 млн боеприпасов

Евросоюз отстает от планов передать Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов. Из обещанного Киеву передали лишь около 30%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в марте 2023 года заявил, что ЕС поставит Украине 1 млн 155-мм снарядов. На эти цели выделили 1 млрд евро, еще 1 млрд пойдет на восполнение собственных запасов оружия Евросоюза.

По данным собеседников агентства, за полгода план был выполнен лишь на 30% и рискует быть проваленным. Некоторые государства-члены ЕС в частном порядке обратились к внешнеполитическому отделу союза с просьбой продлить сроки.

В свою очередь США призвали ЕС «активизировать свои усилия». Из-за наращивания Россией производства собственных боеприпасов, обещанные Киеву снаряды от ЕС «будут иметь решающее значение», пишет Bloomberg.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что запасы боеприпасов и вооружений оказались истощены в результате поставок киевскому режиму. В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал заявление Столтенберга «несколько странным», так как в НАТО знали, прогнозировали и готовились к «большой войне».

Брюссель, Зоя Осколкова

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