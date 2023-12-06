Глава Минобороны ФРГ отказался назвать Германию союзником Украины

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины, но делает все возможное, чтобы помочь Киеву в военном отношении. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ZDF, комментируя высказывания, что передаваемого Украине оружия недостаточно.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем остальным союзникам и партнерам. <…> Однако мы не являемся союзником Украины, это означает, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», – сказал Писториус.

При этом он отметил, что Германия занимает второе место по объему оказываемой Украине помощи, заметно опережая других. Однако, по словам министра, военная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых объемах. Писториус подчеркнул, что нужно в первую очередь сосредоточиться на устойчивости поставок.

Ранее сообщалось, что Украина рискует не получить обещанные Евросоюзом 50 млрд евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.

Берлин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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