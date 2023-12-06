Байден назвал сумасшествием провал проекта помощи Украине

Отказ от поддержки Украины не пойдет на пользу США, заявил американский президент Джо Байден. Он назвал «абсолютным сумасшествием» возможный провал инициативы на продолжение помощи киевскому режиму.

«Провал в вопросе поддержки Украины – это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», – приводит слова Байдена РИА Новости.

В Белом доме также заявили, что Джо Байден до сих пор придерживается своего обещания помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Депутат Верховной рады Александра Устинова спрогнозировала провал голосования по проекту продолжения помощи Украине. По его мнению, демократы отказываются одобрять выделение денег на укрепление границы, поэтому республиканцы заблокируют весь законопроект, в том числе, содержащий помощь для Киева.

Голосование в Сенате США запланировано на вечер 6 декабря по московскому времени. Если проект провалится, следующее его рассмотрение может состояться уже в 2024 году.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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