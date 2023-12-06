В конгрессе США признали участие в госперевороте на Украине

США помогли произойти государственному перевороту на Украине в 2014 году, признал конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.

Тележурналист Такер Карлсон поднял тему Украины во время разговора с политиком.

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», – цитирует Мэсси РИА Новости.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что на Украине вырос риск нового переворота. Вашингтон подтолкнул Киев к смене режима ради проведения собственной политики, но все лозунги и обещания Майдана оказались ложью.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим ничего не решает сам: США установили на Украине оккупационный режим.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube