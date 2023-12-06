Парламент Венгрии рассмотрит резолюцию против вступления Украины в ЕС

Правящая партия Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» призвала власти страны выступить против переговоров о принятии Украины в Евросоюз. В венгерский парламент внесена соответствующая резолюция, передает Reuters.

Парламентарии призвали тщательно оценить последствия возможного вступления Украины в ЕС. Авторы документа считают, что под угрозой окажется сельскохозяйственная политика внутри блока, а через нее – и сплоченность стран-членов.

«Политика расширения Евросоюза должна оставаться объективным процессом, основанным на правилах и эффективности. Переговоры о членстве с Украиной могут начаться только при консенсусе среди стран-членов ЕС, но сейчас это условие не соблюдено», – говорится в документе.

В середине ноября один из европейских чиновников предупредил, что Австрия, Венгрия и Франция будут блокировать принятие Украины в Евросоюз. По его мнению, также поступит и ФРГ, но не будет объявлять об этом открыто, а постарается повлиять на результаты голосования.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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