Австралия внесла в черный список руководство СКР, ФСБ и Генпрокуратуры

Власти Австралии ввели санкции в отношении 13 россиян из-за дела Владимира Кара-Мурзы, признанного в России иностранным агентом. В санкционный список попали руководители Следственного комитета России, ФСБ, Генпрокуратуры, следует из заявления на сайте австралийского МИД.

«Сегодня Австралия ввела целевые финансовые санкции и запрет на поездки. Лица, ответственные за репрессии в отношении правозащитников, независимых журналистов, деятелей оппозиции должны быть привлечены к ответственности», – заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

Под запрет на въезд и заморозку активов попали замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, судьи Елена Ленская, Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, прокурор Борис Локтионов. Ограничения установлены в отношении сотрудников ФСБ Константина Кудрявцева, Александра Самофала и Валерия Сухарева.

Также в черный список включены первый замглавы СКР Эдуард Кабурнеев, замглавы СКР Сергей Горяйнов и Елена Леоненко, замруководителя ГСУ СКР Денис Колесников, следователь по особо важным делам СКР Андрей Задачин.

Австралия поддержала ужесточение санкционного давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Летом 2023 года Канберра ввела ограничения в отношении 35 компаний из России и 10 граждан РФ и Белоруссии, который посчитала важными для экономики и стратегического потенциала РФ.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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