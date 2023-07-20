Австралия расширила санкционный список на 35 компаний из России

Австралия добавила в санкционный список еще 35 компаний из России и 10 россиян и белорусов, важных для экономики и стратегического потенциала РФ.

Ограничения затронули организации, поставляющие армии передовые технологии, электронику и оборудование, в том числе «Вертолеты России». Также в черный список попали компании, ориентированные на добычу арктических ресурсов, развитие атомной энергетики.

Среди физлиц под санкции попали первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также «высокопоставленные белорусские военные чиновники».

В МИД Австралии отметили, что усиление санкционного давления на Россию применено в координации с международными партнерами, передает «Интерфакс».

В ответ на русофобскую кампанию австралийских властей Россия ввела санкции против 48 австралийских подрядчиков ВПК, журналистов и муниципальных депутатов.

Канберра, Наталья Рязанова

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