«Они что, думали, что все рухнет?»: Путин рассказал о росте экономики и желании иностранного бизнеса работать в РФ

Рост российской экономики по итогам текущего года может составить не менее 3,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его словам, с начала года рост составил 3,2%.

«За 10 месяцев этого года ВВП России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%» – сказал глава государства. Этот показатель президент назвал хорошим для российской экономики.

Путин при этом отметил, что отечественная экономика является крупнейшей экономикой Европы и сейчас по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза. Он счел неприменимым сравнение сегодняшней России с бензоколонкой.

По мнению главы государства, экономика РФ успешно справляется с попытками Запада сдержать ее развитие.

«В финансах, промышленности, на потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка. И это, конечно, приводит к системным позитивным результатам», – подчеркнул президент.

Путин заявил, что Россия заинтересована в открытом и конкурентном рынке, подчеркнув, что наша страна «никого не выгоняет и ни от кого не закрывается». Работать с Россией и в России «было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно», убежден глава государства.

Путин подчеркнул, что иностранный бизнес, несмотря на давление своих чиновников и антироссийские санкции, хочет работать в России. По его словам, количество иностранных компаний, работающих в России, увеличилось с марта прошлого года почти на полторы тысячи – с 24,1 тыс. организаций до 25,6 тыс. «Это показатель готовности и желание иностранных компаний работать в России», – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что «рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами – государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса» (цитата по «Интерфаксу»).

Касаясь ухода ряда западных компаний из России, Путин заявил, что российский бизнес активно занимает ниши, которые освободились, налаживает новые логистические цепочки и запускает проекты в различных отраслях. «Они [на Западе] что, думали, что все рухнет что ли? Ничего подобного не произошло. У них все перехватили и пошли вперед», – сказал президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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