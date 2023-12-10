Путин: будущее России зависит от участников СВО – «это очевидный факт»

Будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения в Кремле 8 декабря, посвященной Дню героев Отечества. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

«Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, – это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах», – сказал глава государства (цитата по РИА «Новости»). «От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России. Это очевидный факт», – отметил Путин.

Президент также заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию, и выразил возмущение решением киевских властей признать русских некоренной нацией на Украине: «Оборзели совсем?»

Говоря о причинах начала специальной военной операции, Путин отметил, что Москва «никогда ничего подобного бы не сделала», если бы «не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией». «Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, по-народному, оборзели совсем?», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что Москва не вмешивалась поначалу, «думала, что само как-то успокоится». Но потом Россия, по его словам, вынуждена была начать помогать людям в Донбассе.

Президент напомнил про заключение Минских соглашений, однако, по его словам, оказалось, что на Западе и не думали их выполнять. «Стремились к этому? Хрена с два!», – сказал Путин.

Глава государства упомянул про высказывания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, которые признались, что не собирались выполнять Минские договоренности и использовали их только для подготовки Украины к боевым действиях. «И попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них», – подчеркнул Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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