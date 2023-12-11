Глава СВР: на Западе активно обсуждают замену Зеленского – он слишком далеко зашел

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в западных странах все активнее обсуждают необходимость заменить президента Украины Владимира Зеленского. Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР.

«В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», – заявил Нарышкин (цитата по РИА «Новости»).

Обсуждение замены Зеленского состоялось в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи глав МИД стран ЕС. Среди возможных преемников Зеленского называли главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, главу администрации Андрея Ермака, экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича* и мэра Киева Виталия Кличко.

По оценкам американского разведсообщества, с учетом развития военной ситуации такая необходимость может возникнуть уже в скором времени, передает СВР.

В числе причин обсуждения замены Зеленского – несбывшиеся обещания украинского президента победить Россию на поле боя, его хамство в общении с западными партнерами, а также кумовство и масштабная коррупция на Украине. Главной причиной в СВР называют утрату Зеленским «маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников».

В российской спецслужбе отмечают, что, по мнению высокопоставленных чиновников на Западе, Зеленский «слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Россией до победного конца». «В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного «замораживания» конфликта и спасения русофобского киевского режима», – говорится в сообщении.

Что касается вероятных преемников Зеленского, по мнению европейских властных элит, «каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой», отметили в СВР.

При этом в спецслужбе подчеркнули, что такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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