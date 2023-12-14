Путин о переговорах в Стамбуле: «Эти договоренности потом в печку выбросили»

Россия не меняла своих целей специальной военной операции, они остаются прежними – демилитаризация и денацификация Украины. При этом Москва была готова договориться с Киевом на мирной основе, но результаты этих переговоров «в печку выбросили». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ответ на общий вопрос от россиян о том, что СВО длится почти два года, а когда же будет мир, российский лидер уточнил, что «мир будет тогда, когда мы добьемся своих целей». «Они не меняются. Денацификация Украины, демилитаризация, ее нейтральный статус», – подчеркнул глава государства.

Однако Киев не намерен идти на переговоры, поэтому Москва вынуждена принимать другие меры. «Или мы договоримся, согласуем параметры – а кстати в переговорах в Стамбуле мы согласовали, но эти договоренности потом в печку выбросили. Есть возможности – или договориться, или решить силовым путем», – отметил Путин.

Западные страны продолжают снабжать ВСУ оружием и боевой техникой. «Все что обещали западники – все Украина получила. Но мы все уничтожили, – сказал глава государства. – РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тысяч бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления».

Кроме того, президент указал на то, что вопрос денацификации актуален: «А как же нет, когда нацист – Бандера – возведен в ранг национального героя? Когда руководитель киевской администрации на глазах у всего мира аплодирует солдату СС?».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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