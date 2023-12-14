Путин заявил о достаточном запасе прочности экономики России

У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы «не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

По словам главы государства, этот запас прочности обеспечен несколькими составляющими: «первое, и это самое главное», – высокая консолидация российского общества, второе – устойчивость финансово-экономической системы страны, третье – возрастание возможностей армии и органов безопасности.

Путин сообщил, что рост экономики по итогам текущего года ожидается на уровне 3,5%. «Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там было 2,1%, значит отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед», – отметил он. Однако, по его словам, подросла инфляция – ожидается 7,5-8%. Центробанк и правительство принимают необходимые меры, заверил он.

Президент заявил об уверенном росте промышленном производстве – 3,6%. «Особенно растет обрабатывающая промышленность – 7,5%, такого давно не было. А особенно настраивает на позитивный лад – 10-процентный рост инвестиций в основной капитал. Это говорит о том, что будет гарантия развития на среднесрочной перспективе. Прибыль предприятий – плюс 24%», – отметил Путин.

По его словам, отечественные банки в этом году заработают более 3 трлн рублей. Рост реальной зарплаты составит около 8% за вычетом инфляции – «не у всех, это в среднем», реальные располагаемые доходы населения вырастут почти на 5%, добавил он.

Государственный долг за год сократился с 46 до 32 млрд долларов, частный долг – с 337 до 297 млрд долларов, отметил Путин.

Глава государства заявил об исторически низком уровне безработицы в стране. «Уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России, <…> это очень хороший показатель состояния экономики», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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