Путин заявил об отсутствии условий для выстраивания отношений с Западом

Европейские страны во многом утратили свой суверенитет и действуют себе во вред. При этом выстраиванию отношений с США мешает «имперское сознание» Вашингтона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, Запад испортил отношения с Россией, а не наоборот. Даже после госпереворота на Украине Москва пыталась выстраивать хорошее взаимодействие с западными странами.

«Ну как с ними выстраивать отношения? Мы – за. Мы же ничего не рвали, но они сделали вид, что они этого ничего не знают и не помнят. Только два-три раза упомянули о том, что Минские соглашения подписывали понарошку и не собирались их выполнять, – отметил президент. – Они в значительной степени утратили суверенитет. Они же многие решения принимают себе во вред».

Путин упомянул премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбан и подчеркнул, что они являются не пророссийскими политиками, а «пронациональными», таких больше нет – остальные зависят от «старшего брата». Многие европейские деятели на практике сейчас ведут себя как коллаборационисты.

Что касается США, то глава государства отметил, что им мешает «имперское сознание». «Когда произойдут у них какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать людей и другие страны, тогда будут созданы фундаментальные условия для налаживания отношений», – заключил Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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