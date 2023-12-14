Путин оценил положение дел на передовой СВО

У украинских вооруженных сил нигде ничего не получилось с контрнаступлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. Российские военные, по его словам, улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

«Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всем протяжении идет улучшение положения наших войск», – сказал глава государства.

Путин также сообщил, что с момента начала украинского контрнаступления армия России уничтожила 747 танков и почти 2,3 тыс. бронемашин различного класса ВСУ.

Кроме того, президент рассказал о ситуации на левом берегу Днепра, где украинские военные безуспешно пытаются создать плацдарм в районе Крынок Херсонской области и несут большие потери. По его словам, украинское командование «пихает своих людей на истребление».

«Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось, последняя попытка, во всяком случае на сегодняшний день, выглядит как последняя попытка прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма», – сказал Путин.

По его словам, после высадки украинских военных в районе Крынок было принято решение отвести бойцов ВС России в лесополосу, чтобы «сохранить наших ребят, не подвергать их излишнему риску».

«ВСУ зашло на этот участок, он небольшой. Был примерно 1200 метров в длину и 300 в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают, они пихают своих людей просто на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец», – сказал глава государства.

Путин добавил, что у российских военнослужащих санитарные потери в районе Крынок составляют два-три человека, «три дня было ранено шесть человек». «У противника десятки погибших», – отметил он, объяснив потери тем, что ВСУ попали «в огневой мешок. «И по политическим, я считаю, соображениям бросают туда личный состав», – добавил президент.

Тем временем, отметил Путин, руководство Украины ездит в другие страны, чтобы «выклянчить деньги», и для этого на примере ситуации в Крынках пытается показать «успехи» контрнаступления.

Путин отметил, что на этом участке воюют не просто военнослужащие ВСУ, а «элита, штурмовые отряды», которых «вообще-то не так много». «Если посчитать, сколько за полтора месяца, потери какие у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело», – сказал Путин.

Глава государства рассказал, что просил начальника Генштаба Валерия Герасимова не спешить выдавливать противника из Крынок, отметив, что бои на этом участке выгодны для России.

«Здесь секрета нет, я какое-то время назад начальнику Генштаба сказал: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Такова логика вооруженной борьбы», – сказал Путин. Для украинской стороны, считаю, это трагедия, отметил он.

«Тем не менее и министр, и начальник Генштаба сказали: «Нет, ну мы постепенно все-таки будем сужать это пространство свободы». Это и происходит. Я думаю, что скоро, к этому идет и закончится», – заключил президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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