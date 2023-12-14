Словакия не верит в военную победу Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не согласился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в вопросе о способности Украины добиться военной победы. Фицо считает, что в конфликте пора ставить мирную точку.
Премьер Словакии подтвердил, что они со Столтенбергом обменялись мнениями по конфликту на Украине.
«Это тема, по которой наши мнения расходятся. Я открыто заявил, что мы в моем правительстве не верим в военное решение конфликта на Украине. Нам не хватает мирной инициативы», – цитирует Фицо «Интерфакс».
Мирные переговоры могут быть организованы как на базе Евросоюза, так и на базе альянса, пояснил Фицо. При этом, Словакия не отказывается от обязательств, принятых в рамках НАТО.
Вице-спикер Национального Совета Словакии Любош Блага заявил, что Россия не является врагом его страны, поэтому словацкие власти отказались отправлять оружие на Украину.
Москва, Наталья Рязанова
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