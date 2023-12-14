«Большой ценности не имеет»: Путин оценил планы Молдовы выйти из СНГ

СНГ и ОДКБ построены на принципах добровольности и взаимной выгоды, и решение о выходе из них каждая страна принимает самостоятельно. Решение выйти из СНГ принесет больше трудностей самой Молдавии, предупредил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Участники СНГ пользуются преимуществами, о которых договорились: открытыми рынками, общей инфраструктурой, свободным движением рабочей силы и капиталов. Молдавия лишится этого, если решит покинуть объединение.

«Если таков выбор руководства страны, так тому и быть. Молдавия получает энергоносители по низким ценам, но если хотят по примеру ФРГ покупать на 30% дороже, пусть делают так. Сельскохозяйственные производители активно выходят на российский рынок. Куда они пойдут со своей продукцией?» – задался вопросом Путин.

Он напомнил, что в европейских странах перекрывают дороги, чтобы не пустить продукты с Украины, даже если товар просто идет транзитом. В Европе есть свои фермеры, и там защищают свои интересы.

«Для нас большой ценности присутствие Молдавии в СНГ не имеет. Мы готовы сотрудничать, не отказываемся ни от кого», – сказал российский лидер.

По мнению Путина, нет предпосылок для выхода Армении из ОДКБ даже на фоне неучастия армянского руководства в недавних мероприятиях внутри объединения.

«Не думаю, что Армения прекратит членство в СНГ или ОДКБ. Хотя это выбор государства. Насчет того, что премьера не было на общих мероприятиях, это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с нежеланием продолжать работу внутри объединения», – заявил президент.

Делегация Армении отказалась участвовать в декабрьском заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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