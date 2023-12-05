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Вторник, 5 декабря 2023, 14:45 мск

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Армения отказалась от участия в декабрьских мероприятиях ОДКБ в России

Делегация Армении отказалась участвовать в декабрьском заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Национального собрания республики Цовинар Хачатрян.

По ее словам, спикер армянского парламента Ален Симонян во вторник уведомил об этом председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания», – приводит слова Хачатрян РИА «Новости».

Ранее Симонян заявил, что считает неуместным свое участие в заседании ОДКБ в Минске на фоне конфликта с Азербайджаном. Он заявил, что организация якобы «не выполняет обязательства перед Арменией».

Напомним, премьер-министр страны Армении Никол Пашинян отказался принять участие в саммите ОДКБ, который проходил 22-23 ноября в Минске. По его мнению, действия организации не соответствуют обязательствам перед Ереваном. Пашинян заявил, что Ереван примет решение о выходе из ОДКБ, исходя из интересов Армении.

Ереван, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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