Армения решила пропустить встречу секретарей совбезов СНГ

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался ехать на встречу секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

«Армен Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ», – рассказал пресс-секретарь СБ Армении Татевик Петросян ИА «Арменпресс».

Он не уточнил причины отказа Армении от поездки. Встреча запланирован на 8 ноября в Москве.

Ранее Ереван заявил, что может выйти из ОДКБ якобы по причине нарушения Россией своих союзнических обязанностей. Аналитики отметили, что США создают на базе Армении очередную «анти-Россию» по тому же сценарию, который использовали на Украине.

Ереван, Наталья Рязанова

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