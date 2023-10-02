Гениальный ход или феноменальная глупость? США приступили к созданию новой «анти-России» в Армении

США уже начали создание очередной «анти-России» в Армении, переложив вину за карабахский кризис с армянского премьер-министра Никола Пашиняна на Москву. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сегодня на пресс-конференции. По его оценке, дальнейшие попытки дискредитации руководства РФ будут касаться неспособности защитить православие.

«С течением времени будет выстроен такой ряд – Россия не смогла помочь православным Сербии, Грузии, внимание, православной Украине и Армении. Этот тезис будет положен в основу дискредитации действий руководства России на ближайшее время – это уже совершенно очевидно. Демоническая гениальность оппонентов России состоит в том, что они смогли перевести стрелки вины с Никола Пашиняна, команда которого организовала всю эту ситуацию, этот кризис, на Россию. Вопрос состоит в том, удастся ли им перевести до конца, потому что люди и страны, которые заинтересованы в достижении определенного результата, будут сопротивляться этому. Потому что, когда ложный тезис формируют в политическую реальность, это всегда проблема для будущих поколений. Об этом вам расскажут и жители Приднестровья, и Донбасса, и так далее. Потому что эта ложь, к сожалению, будет иметь серьезные последствия для всех без исключения», – полагает Мухин.

Политолог обратил внимание на бытующее в Армении мнение, что «взаимоотношения с США носят такой бутафорский характер». «Согласен с этим тезисом, потому что, с одной стороны, США заинтересованы, чтобы там образовывалось их военное присутствие, с другой стороны – брать на себя ответственность за эту страну они не намерены. Поэтому будет в конце концов то, что произошло с Украиной – тотальное разрушение армянской государственности. Если в состоянии обиды, в котором находится армянское общество, не сработает инстинкт самосохранения, например, на Украине он не сработал и все обрушилось просто – государственность обрушилась, она нелегитимна, то это произойдет и в Армении со всеми вытекающими отсюда последствиями и для Южного Кавказа, и для южного подбрюшья России, и так далее», – подчеркнул он.

«Можно было бы подумать, что Турция конструирует эту ситуацию. У меня есть большие сомнения на этот счет, что именно Турция в одиночку все это конструирует. Это не так. Скорее всего, речь идет о комплексном воздействии, где стороны имеют, так сказать, свои собственные интересы и рассматривают этот проект, как акционерное общество открытого типа. То есть можно получить какие-то преференции, или получить их за счет других участников процесса», – пояснил эксперт.

При этом Мухин полагает, что быстрого развития ситуации со стороны Запада ждать не стоит. «На ближайшее время перспектива очень проста – это будет попытка Азербайджана прорубить Зангезурский коридор в Нахичевань. То есть успех будет закрепляться таким образом. Есть, конечно, определенные основания считать, что этого не произойдет, потому что, в принципе, те же США уже решили свою проблему в Армении – они начали создание очередной «анти-России». Слишком уступать в этом плане Азербайджану они тоже вряд ли будут, потому что слишком быстрое ослабление Армении рискует развалить этот проект вообще, и тогда ничего не останется. Поэтому в данном случае, это вопрос обсуждения ближайшего будущего – будет ли этот коридор. Но с течением времени путем обменов, безусловно, он, скорее всего, появится», – отметил он.

«А вообще, у меня большие вопросы к логике поведения России здесь: облек это в такую формулу – либо Россия сделала какой-то гениальный ход, о результатах которого мы узнаем несколько позже, либо она совершила феноменальную глупость. Посмотрим», – заключил Мухин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»