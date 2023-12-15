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Пятница, 15 декабря 2023, 10:00 мск

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Япония расширила санкции против России, запретив импорт алмазов

Власти Японии ввели санкции в отношении 57 компаний из России. Об этом говорится в заявлении японского минэкономики. Также Токио с 1 января 2024 года введет запрет на импорт российских непромышленных алмазов.

Под экспортные ограничения попали Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод, завод имени В. А. Дегтярева, «Восточная верфь», «Электроприбор», НПК «Техмаш», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и другие предприятия.

Санкции в отношении российских компаний вступают в силу с 22 декабря.

Также в рамках антироссийских рестрикций вводятся ограничения против ряда компаний из ОАЭ, Армении, Сирии, Узбекистана, которые, как полагают в Токио, помогают Москве обходить санкции.

Кроме того, Япония с 1 января запретит импорт российских непромышленных алмазов. Запрет коснется несортированных алмазов, необработанных или распиленных либо сколотых алмазов непромышленного назначения.

Помимо этого, Токио ввел персональные санкции в отношении 35 российских граждан. Рестрикции предусматривают заморозку активов в случае их наличия.

В санкционный список попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, замминистра обороны Татьяна Шевцова, начальник Главного штаба сухопутных войск Александр Лапин, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-полковник Сергей Рудской, генерал-полковник Евгений Никифоров, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, гендиректор агентства «Инфорос» Анастасия Кириллова и другие.

Токио, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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