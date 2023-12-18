В ЕС задумали лишить Венгрию права голоса, чтобы протащить помощь Украине – FT

В руководстве Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрии права голоса в ЕС, чтобы заключить соглашение о выделении 50 млрд евроо Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации собеседников издания, в ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса из-за нарушения европейского законодательства. Впрочем, такое решение может заблокировать другая страна Евросоюза. Однако с приходом к власти в Польше правительства Туска у Венгрии больше нет «гарантированного защитника» в ЕС.

Вместе с тем многие страны Евросоюза настороженно относятся к возможному использованию против Будапешта механизма, который, по сути, является «самым большим оружием ЕС против государства-члена».

В связи с этим, по словам европейских чиновников, Брюссель будет стремиться заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осознать «настоящую цену» изоляции внутри ЕС, чтобы он отказался ветировать помощь Украине.

«Если это не сработает, то 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение по Украине самостоятельно, без участия Венгрии, хотя это займет время и станет лишь временным решением», – сказано в статье.

Один из источников FT выразил уверенность в том, что Будапешт, возможно, создаст много проблем, но в итоге не сможет помешать обеспечить Украину средствами.

На прошлой неделе Виктор Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе наложила вето на выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Венгерский премьер отметил, что страны сообщества вернутся к обсуждению этого вопроса на саммите ЕС в 2024 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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