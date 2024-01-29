«Это шантаж»: ЕС угрожает подорвать экономику Венгрии из-за вето на помощь Киеву

Евросоюз угрожает создать проблемы в экономике Венгрии, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан на саммите ЕС 1 февраля откажется поддержать новый пакет помощи Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, Брюссель разработал конфиденциальный план, предусматривающий нанесение удара по слабым местам венгерской экономики и финансов в случае, если в ходе февральского саммита Евросоюза Будапешт наложит вето на выделение Украине 50 млрд евро.

Согласно документу, в ЕС готовы спровоцировать обвал курса венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность страны, что больно ударит по «рабочим местам и экономическому росту». Такой цели Брюссель может достичь, полностью прекратив финансирование Венгрии. Без выделения средств ЕС Будапешту, как полагают европейские функционеры, финансовые рынки, европейские и международные компании будут менее заинтересованы в инвестициях в Венгрию. Это может привести к дальнейшему увеличению стоимости финансирования госдолга и обвалу курса национальной валюты.

В документе, с которым ознакомилась FT, говорится, что в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля лидеры стран ЕС публично заявят, что «в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии… они не могут себе даже представить», что средства ЕС будут предоставлены Будапешту.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна не поддастся на шантаж Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине. «Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддастся шантажу», – написал он на своей странице в одной из соцсетей.

Бока добавил, что Брюссель использует доступ к фондам Евросоюза для оказания «политического давления». По его словам, Венгрия «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволит другим делать это».

Напомним, Венгрия наложила вето на решение о выделении Евросоюзом финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов на саммите ЕС в декабре прошлого года. Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что страны сообщества вернутся к обсуждению этого вопроса на саммите ЕС в 2024 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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