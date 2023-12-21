Орбан предложил ЕС пять лет не давать Украине денег

Венгрия предложила Евросоюзу приостановить финансовую помощь Украине на ближайшие пять лет. Потому что в бюджете нет средств для поддержки киевского режима, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, страны ЕС намерены вернуться к вопросу выделения 50 млрд евро помощи Киеву на внеочередном саммите в начале 2024 года. В конце января или начале февраля европейцы обсудят пакет поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

«Этих денег сейчас нет. Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путем заимствования и потом выделить их через бюджет. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет», – цитирует Орбана ТАСС.

Виктор Орбан так активно выступал против принятия Украины в ЕС, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру выйти из зала на время голосования по началу переговоров. Брюссель задумался над лишением Будапешта права голоса в ЕС, чтобы заключить соглашение о выделении Киеву 50 млрд евро.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube