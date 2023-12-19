Путин: «Наши войска владеют инициативой в зоне СВО, мы делаем то, что хотим»

Российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции, ВСУ несут тяжелые потери и в значительной степени растратили резервы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник, 19 декабря. Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от своих целей в спецоперации на Украине.

По словам главы государства, Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается, и «мы от своих целей в специальной военной операции отказываться не собираемся».

Путин заявил, что для Вооруженых сил России 2023 год был «напряженным», однако все военнослужащие «мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации» на Украине.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, – отметил глава государства. – Там, где нужно, где вы, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны – это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции».

Путин подчеркнул, что «противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного, так называемого, контрнаступления».

По словам президента, российская спецоперация разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

«Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», – подчеркнул Путин.

Вместе с тем, в ходе спецоперации были выявлены проблемы, констатировал глава государства. «Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы», – заявил Путин.

Президент также отметил, что необходимо «наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне».

Также, по его словам, предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов, совершенствовать работу ПВО. «Конечно, наши известные системы «Панцири», «Буки», С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения», – сказал Путин.

При этом он отметил, что даже «какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие дрончики» наносят ущерб, и «это нельзя ни в коем случае пропускать».«Реакция есть, она понятна, известна, и ребята на поле боя это отмечают. <…> Но тем не менее с этим нужно работать», – указал президент.

Касаясь работы оборонно-промышленного комплекса, Путин заявил, что поставки вооружений и техники в российские войска увеличились втрое по сравнению с прошлым годом. «Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%. Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие», – сказал президент.

В частности, по словам главы государства, объемы поставок бронетанковой техники в этом году возросли втрое, автомобилей – в 4,5 раза. «В целом количество закупаемых основных образцов вооружений повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз», – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что российский ОПК быстрее реагирует на потребности тех, кто воюет на поле боя. По его оценке, коллективы оборонных предприятий, НИИ и КБ «совершили настоящий трудовой прорыв».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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