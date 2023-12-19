Шойгу назвал потери украинской армии за время СВО

С начала российской специальной военной операции на Украине ВСУ потеряли свыше 383 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Кроме того, по словам министра обороны, российские военные уничтожили 14 тыс. танков, БМП и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Шойгу отметил, что Украина провела девять волн мобилизации, «десятая продолжается». «В настоящее время призываются, в том числе ограниченно годные к военной службе», – сказал он.

Глава Минобороны также сообщил, что ВСУ потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными с начала контрнаступления, которое началось 4 июня. «Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери», – сказал Шойгу.

Он уточнил, что за время украинского контрнаступления российская армия уничтожила 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, в том числе 37 Leopard, а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.

«Видимо, поэтому мы до сих пор не видим на поле боя американские «Abrams», поставленные несколько месяцев назад», – отметил министр обороны.

Также Шойгу заявил, что с начала СВО российские силы ликвидировали свыше 5800 иностранных наемников, в том числе 1 427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании. «На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость», – сказал министр.

По словам Шойгу, военные поставки Киеву осуществляют 15 стран. Всего Украине передано 5 220 танков, БМП и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотников, свыше 1300 артиллерийских систем, 2,65 млн снарядов калибра 155 мм и 122 мм, уточнил он.

В интересах ВСУ работает 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения, добавил Шойгу. «Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше чем ее ВВП», – отметил министр.

Глава Минобороны обозначил в числе приоритетных задач на 2024 год продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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