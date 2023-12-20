Трамп пообещал, что детей не придется возить в школу на броневике

Преступность в США слишком разгулялась, заявил экс-президент страны Дональд Трамп. Он пообещал, что изменит ситуацию в случае своего переизбрания, и родителям больше не придется отправлять детей в школу на броневике.

«Безопасность будет восстановлена, так что дети смогут гулять с мамами и папами и играть в парках без того, чтобы быть избитыми, терпеть домогательства или быть застреленными. Школьники смогут ходить пешком в школу, как это было когда-то. Сейчас, чтобы отвезти их в школу, нужны бронемашины», – цитируют Трампа «Известия».

Число случаев стрельбы в школах удвоилось в 2021-2022 учебном году по сравнению с годом до этого. С 93 инцидентов количество выросло до 188. Также выросло число инцидентов с применением оружие, жертвами которых стали несовершеннолетние. В Далласе двое детей и трое взрослых попали под пули, и выжила только 15-летняя девочка.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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