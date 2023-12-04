В США годовалый ребенок и трое взрослых стали жертвами стрельбы

Двое детей и трое взрослых попали под пули в американском городе Даллас. Выжила только 15-летняя девочка, передает телеканал NBC.
Инцидент со стрельбой случился 3 декабря на юго-востоке Далласа в штате Техас. Полиция получила звонок о стрельбе, а на месте происшествия нашла тела трех взрослых и двух раненых: годовалого мальчика и девочку-подростка.
Детей отвезли в больницу, но несмотря на усилия врачей мальчик умер. Врачи оценили состояние девочки как стабильное.
Полиция проводит расследование, но считает этот случай неопасным для общества. Пока у следствия нет ни подозреваемых, ни версий о причинах стрельбы.
В Северной Филадельфии два человека погибли, пятеро получили ранения в перестрелке. Очевидцы слышали не менее 70 выстрелов, а полиция нашла на месте инцидента наркотики.
Даллас, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»