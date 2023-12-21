Больше половины россиян назвали Путина политиком года

Больше половины жителей России считают президента Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению 55% россиян, президент Владимир Путин является политиком 2023 года. Каждый пятый (21%) назвал таковым премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На третьем месте по полярности – министр иностранных дел Сергей Лавров (18%).
Среди других ответов респонденты называли зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина, главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.
Кроме того, 2% россиян считают политиком года основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 года.
В исследовании «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1,6 тысячи респондентов.
Москва, Зоя Осколкова
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