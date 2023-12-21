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Четверг, 21 декабря 2023, 12:22 мск

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Больше половины россиян назвали Путина политиком года

Фото: пресс-служба Кремля

Больше половины жителей России считают президента Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 55% россиян, президент Владимир Путин является политиком 2023 года. Каждый пятый (21%) назвал таковым премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На третьем месте по полярности – министр иностранных дел Сергей Лавров (18%).

Среди других ответов респонденты называли зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина, главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.

Кроме того, 2% россиян считают политиком года основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 года.

В исследовании «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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