Фицо: все оружие и деньги мира не помогут Украине победить

Отправка на Украину любых сумм денег и оружия не поможет Киеву победить в конфликте с Москвой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его мнению, план Запада уничтожить Россию потерпел полный крах, потому что был оторван от реальности.

«Я не верю в военное решение. Мы можем отправить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта», – сказал Фицо в интервью pravda.sk.

По его мнению, только «наивный человек» может думать, что по итогам мирных переговоров Россия откажется от всех или хотя бы одного нового региона.

Он также назвал план Запада против России оторванным от реальности. Попытки уничтожить Россию экономически, политически или на поле боя провалились, потому что Запад не учел менталитет россиян. Фицо назвал российских граждан прагматичными: если они не смогут купить американский смартфон, они не будут переживать и купят китайский.

«Это был план с использованием Украины, но он никогда не сработает. Санкции, конечно, неприятны российскому народу, но они основаны на недооценке россиян, тем более что Россия показывает экономический рост», – сказал премьер.

Без поддержки США Европа не сможет финансировать Украину в долгосрочной перспективе. Фицо выразил удивление, что европейские лидеры до сих пор этого не признали.

Ранее Роберт Фицо не согласился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в вопросе о способности Украины добиться военной победы. Фицо заявил, что в конфликте пора ставить мирную точку.

Братислава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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