Беспорядки в Белграде назвали «майданизацией»

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич назвал «майданизацией» беспорядки в городе. По его мнению, именно так нужно называть попытки устроить анархию, которая приведет к ликвидации государства и народа.

Шапич подчеркнул, что если бороться за политические цели насилием и уничтожением государственных институтов, то можно лишиться государства.

«Если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, то вы уничтожили государство, которое завтра не сможет защитить даже тех людей, ради которых, как вы считаете, вам необходимо бороться. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация», – приводит слова политика ТАСС.

Митинг прозападной оппозиции в Белграде перерос в беспорядки, в ходе которых было повреждено историческое здание городской администрации. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пострадали 30 полицейских, 35 протестующих задержаны.

Белград, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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