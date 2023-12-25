«Техника «майданных» переворотов»: в МИД РФ заявили о попытках Запада «раскачать» ситуацию в Сербии

Протесты оппозиции в Белграде, переросшие накануне в беспорядки, говорят о попытках Запада раскачать ситуацию в Сербии с применением техники «майданных переворотов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных» переворотов», – отметила она (цитата по РИА «Новости»).

По словам Захаровой, строгое следование конституции, уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны, является «единственно возможной реакцией» на эту ситуацию.

Поздно вечером в воскресенье, 24 декабря, очередной митинг прозападной оппозиции в Белграде, требовавшей отмены результатов состоявшихся неделю назад парламентских и местных выборов, перерос в беспорядки, в ходе которых было повреждено историческое здание ратуши. Протестующие разбили окна и сломали дверь, пытаясь ворваться в здание городской администрации. Сотрудники полиции в ответ применили слезоточивый газ. В итоге правоохранители разогнали протестовавших перед ратушей.

Президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к народу Сербии назвал попытку штурма здания городской администрации сторонниками оппозиции атакой на «самостоятельность и суверенитет» страны, спровоцированной из-за рубежа. Он назвал демонстрантов «головорезами», которым не удастся дестабилизировать государство. Вучич призвал соотечественников сохранять спокойствие. «Это – не революция», – подчеркнул он, передает «Интерфакс».

Президент Сербии также поблагодарил спецслужбы других государств, которые предупредили власти страны о готовящейся попытке свержения законно избранной власти Сербии. Он уточнил, что в ходе беспорядков пострадали 30 полицейских, 35 протестующих задержаны.

Позднее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовившихся в стране беспорядках. «Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ею с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали – да ладно, нет, это российская дезинформация», – заявила глава правительства Сербии. Также Брнабич отметила, что сербский народ демократическим путем на выборах будет решать, куда идет государство, заверив, в стране «не будет нового Майдана».

По последним данным, президент Сербии Александр Вучич на фоне прошедших беспорядков проводит встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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