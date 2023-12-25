российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 декабря 2023, 08:49 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Президент США Джо Байден попал в число главных неудачников политики

Фото: www.whitehouse.gov

Телеканал Fox News составил список главных политических неудачников США 2023 года. В число лузеров попал и американский президент Джо Байден.

В этом году Байдена преследовали неудачи, начиная от расследования по делу о возможном импичменте и заканчивая рекордно низкими рейтингами среди избирателей. Кроме того, американского лидера критикуют за его возраст, причастность к коррупции и поддержку Израиля.

«Опросы избирателей свидетельствуют о мрачных перспективах на его переизбрание», – констатирует телеканал.

Вместе с президентом в список политических неудачников были включены бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве член конгресса Джордж Сантос, а также губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Истерика слабеющего гегемона: США утратили экономическое лидерство / Президент Ирана обвинил США в величайших преступлениях / Школьница умерла в поезде, студент расстрелял толпу, Трампа решили не пускать на выборы – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Суды еще 16 штатов получили требования снять Трампа с выборов / В США обвиненного в убийстве мужчину оправдали после 48 лет заключения / Трамп пообещал, что детей не придется возить в школу на броневике / В США растет число случаев отравления детей конфетами с коноплей / Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,