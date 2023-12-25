Президент США Джо Байден попал в число главных неудачников политики

Телеканал Fox News составил список главных политических неудачников США 2023 года. В число лузеров попал и американский президент Джо Байден.

В этом году Байдена преследовали неудачи, начиная от расследования по делу о возможном импичменте и заканчивая рекордно низкими рейтингами среди избирателей. Кроме того, американского лидера критикуют за его возраст, причастность к коррупции и поддержку Израиля.

«Опросы избирателей свидетельствуют о мрачных перспективах на его переизбрание», – констатирует телеканал.

Вместе с президентом в список политических неудачников были включены бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве член конгресса Джордж Сантос, а также губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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