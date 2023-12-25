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Понедельник, 25 декабря 2023, 19:58 мск

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Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в понедельник, 25 декабря, доложил, что наши войска полностью освободили город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Во время доклада главе государства Шойгу сказал: «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка. В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Освобождение этого города позволяет эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ».

В ответ Путин поздравил Шойгу и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад.

«Со взятием Марьинки российские войска отодвигают от Донецка боевые подразделения противника. …Участники взятия Марьинки достойны госнаград, подготовьте представления», – сказал Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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