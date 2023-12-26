Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз

Правительство России продлило временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Мера будет действовать как минимум до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина РФ со ссылкой на соответствующее постановление.

«Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», – сказано в сообщении.

Запрет на вывоз патронов и гильз был введен в мае текущего года в рамках исполнения указа президента РФ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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