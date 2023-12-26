Шойгу: армия России успешно выполнила главную задачу на 2023 год

Российская армия успешно выполнила главную задачу специальной военной операции на 2023 год, сорвав контрнаступление Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», – сказал глава Минобороны.

По словам Шойгу, срыву контрнаступления ВСУ способствовало несколько факторов. «Создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники. И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан», – отметил министр обороны.

Шойгу также заявил, что российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях спецоперации. По его словам, завладеть инициативой на поле боя помогли «всеобщие усилия в тылу и на фронте». «Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации», – подчеркнул глава Минобороны.

Министр добавил, что предприятия российского ВПК в разы нарастили выпуск самых востребованных образцов военной техники и средств поражения. По его словам, многие из них перешли на круглосуточный режим работы для бесперебойного снабжения войск. Работники «оборонки» бросили «вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу», – подчеркнул он.

«Не менее значимой была помощь личному составу со стороны гражданского общества», – продолжил Шойгу. Он отметил, что поддержка бойцов специальной военной операции стала беспрецедентной «благодаря патриотическому настрою и сплоченности».

Глава Минобороны добавил, что армия помнит «каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной». Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей «была и остается в числе наших приоритетов», отметил министр обороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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