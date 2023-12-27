Армения и Азербайджан движутся к финалу работы над мирным договором – Песков

Ереван и Баку движутся в сторону финализации работы над мирным договором, заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Москва видит у сторон политическую волю к заключению мирного соглашения, отметил он.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству. Поэтому мы вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена», – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия поддерживает движение Армении и Азербайджана к заключению мирного договора.

«Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе», – подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что в ходе неформального саммита лидеров СНГ в Петербурге 26 декабря лидеры двух стран пообщались друг с другом на ногах. «Переговоров вчера они не проводили, но всегда подобные мероприятия… представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так было и на этот раз», – сказал пресс-атташе Кремля.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян сообщила, что в ходе неформального саммита СНГ «состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана», передает «Арменпресс». По ее словам, обсуждались «вопросы, связанные с повесткой мира» между двумя странами.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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