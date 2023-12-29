Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия против передачи киевскому режиму вертолетов Ми-171, находящихся в Аргентине.

«Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», – приводит слова дипломата РИА Новости.

Аргентина купила два российских вертолета в 2011 году для арктических проектов. Аргентинцы высоко ценили их качество и надежность, но сейчас обе машины требуют капитального ремонта. ВВС страны рассматривали вариант передать вертолеты Украине. Официальный Буэнос-Айрес не комментирует эти новости.

В сентябре Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала грубым нарушением договоренностей передачу Болгарией ракет для ЗРК С-300 киевскому режиму. В соглашении от 5 сентября 2002 года Москва и София договорились не передавать вооружение, полученное при двустороннем сотрудничестве, третьим странам.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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