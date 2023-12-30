Срок для Трампа и розыск Байдена: Медведев опубликовал прогноз на 2024 год

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился своим видением событий 2024 года. По его мнению, Западу придется пожертвовать весь ВПК киевскому режиму, экс-президенту США Дональду Трампу вынесут приговор на 99 лет, а нынешнего американского лидера объявят в розыск после неудачного выхода со сцены.

Медведев предупредил, что попытки предсказать будущее бессмысленны, а его прогнозы относятся к разряду «абсурдных и нелепых».

Так, замглавы Совбеза РФ предположил, что США, Канаде и Евросоюзу придется национализировать ВПК и передать его Украине вместе с кредитом в 25,5 трлн долларов. Правда, деньги разворуют в первые же сутки «при участии Хантера Байдена».

Медведев считает, что 2024 год будет полным потрясений для политической элиты США. Джо Байден окончательно потеряется в результате ухода со сцены не в ту сторону, и его объявят в международный розыск. Дональду Трампу придется отвечать по всем выдвинутым против него обвинениям, но с учетом пропажи Байдена его все-таки выберут президентом. При этом, Вашингтон заполонят ожившие мумии инопланетян с военных баз, и им найдется применение в политике Штатов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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