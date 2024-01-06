Трамп пообещал силой восстановить мир на планете

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал восстановить мир на планете с помощью силы в случае своего возвращения в Белый дом. Но участие Трампа в выборах остается под вопросом до решения Верховного суда.

«Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете», – заявил Трамп во время выступления перед сторонниками в Айове. По его мнению, никто из кандидатов в президенты не способен предотвратить Третью мировую войну, только он сам.

В этой же речи он назвал Штаты страной-неудачницей, которую заполонили мигранты и окружили террористы за время президентства Джо Байдена. «Ни одна вещь не улучшилась при нечестном Джо Байдене. Все в беспорядке», – приводит слова Трампа Reuters

Верховный суд согласился дать оценку ситуации с исками против участия Трампа в праймериз, поданных в 17 штатах. Дело рассмотрят в ускоренном порядке, оглашение аргументов состоится 8 февраля, передает телеканал CNN.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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