В ФРГ ждут мирные переговоры по Украине в 2024 году

Мирные переговоры между Украиной и Россией положат конец хаосу и начнутся уже в 2024 году, считает депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

По его мнению, политика президента США Джо Байдена у многих вызывает неприятие. В случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа шансы на мирное урегулирование на Украине возрастут.

«Я этого ожидаю, хаосу придет конец. Самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке, это великая надежда разумных людей в этом мире. У Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело», – сказал депутат в беседе с «Известиями».

Украинский президент Владимир Зеленский назвал неактуальными переговоры с Россией, пока Киев с союзниками работают над «единой позицией» по формуле мира. При этом, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что Вашингтон никогда не обещал Киеву победу или возврат утраченных территорий. Штаты поддерживали Украину только ради сохранения независимости, подчеркнул военный.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube