В США заявили, что не обещали Украине победы или возврата территорий

Вашингтон поддерживал Киев с целью сохранения независимости, но не обещал, что Украина победит или вернет утраченные территории, заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

«Администрация Байдена ни разу не говорила, что их цель – победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель, чтобы Украина была независимая, но никогда не говорили «победа», никогда не говорили о возвращении всех территорий Украины», – заявил Табах в беседе с YouTube-каналом Politeka.

Эксперт отметил, что Киев вел себя слишком самоуверенно, что привело к политическому провалу. Польша, Венгрия, ФРГ, Израиль – все недовольны действиями и заявлениями украинских политиков. Помощь Украине также стала оружием шантажа в политической среде США. И до президентских выборов Киев вынудят начать переговоры с Москвой.

Табах предупредил украинцев, что их даже не спросят, хотят они сдаваться или нет. Он призвал Украину вспомнить ситуацию в Афганистане и готовиться к моменту, когда выбора не останется.

Сенат США не смог согласовать законопроект о выделении помощи Украине и вернется к этому вопросу только после Нового года. В Штатах отметили, что президент Украины Владимир Зеленский скоро исчезнет, потому что перестал быть нужным в западном театре абсурда.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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