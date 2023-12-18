Президент Украины Владимир Зеленский скоро исчезнет, потому что перестал быть нужным в западном театре абсурда, предупредил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. По его мнению, главе киевского режима может даже грозить смерть.

Риттер сравнил карьеру Зеленского с сюжетом телесериала и предсказал следующий ход «сценаристов».

«Первый сезон у Зеленского начался очень хорошо. Во втором сезоне дела идут не очень. Что происходит, когда сезон подходит к концу? Умирают несколько персонажей, и я думаю, что Зеленского скоро убьют. Возможно, и в буквальном смысле, но как минимум он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это все театр гротеска и абсурда», – цитирует Риттера агентство «Прайм».

Экс-разведчик назвал несколько неудачных ходов западных спецслужб, которые руководили действиями киевского режима. Так, они дали широкую рекламу контрнаступлению ВСУ, тем самым предупредив Россию, куда и какими силами двинутся украинцы.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон посоветовал президенту Зеленскому нанять охрану из-за угрозы со стороны США. Эксперт подчеркнул, что доверие Вашингтону часто оборачивается неприятностями.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил отношение США к Украине с опытами над насекомыми и предупредил, что «главный паук-лицедей будет «безжалостно раздавлен тапком».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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