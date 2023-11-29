«Будет безжалостно раздавлен тапком»: Медведев предрек судьбу Зеленского

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил отношение США к Украине со ставящими опыты над насекомыми и играющими с ними энтомологами. Об этом он написал в своем телеграм-канале. «Самый главный паук-лицедей», в конце концов, будет «безжалостно раздавлен тапком» – такую судьбу предрек политик украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава – посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга. Наконец дошла очередь и до жовто-блакитных тварей», – отметил Медведев.

По его словам, американские хозяева Киева уже разместили их «в стеклянном сосуде, постепенно лишая корма». «Никто не сомневался, что этим все и кончится», – констатировал Медведев. Однако рано или поздно энтомологам в лице США «становится бесконечно скучно наблюдать» за поведением подопытных из Украины и тогда «их переводят на диету и смотрят за ростом агрессии», – рассуждает он. В итоге «мелкие ядовитые твари особенно агрессивно жалят и пожирают себе подобных», – полагает Медведев.

«А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счет крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно», – вопрошает он, имея в виду Зеленского. По его мнению, он «все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог». Затем его останки «безжалостно смоют в унитаз», – заключил Медведев.

Свой пост он заканчивает крылатым выражением Sic transit gloria mundi (с лат. – «Так проходит мирская слава»).

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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