СМИ: Берлин предлагает Еревану деньги за антироссийские действия

Германия предложила Армении финансовую помощь в обмен на вывод российских пограничников из страны и ряд других антироссийских шагов. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

По словам собеседника агентства, в ФРГ стремятся втянуть Армению в антироссийскую политику Запада, чтобы «максимально рассорить Ереван с Москвой».

«Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц», – уверяет источник. По его словам, речь идет, в том числе, о люстрации вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов.

Как отметил источник, взамен Берлин обещает оказывать Еревану «финансово-техническую помощь». Кроме того, в Германии намерены поддержать усилия правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Армения пытается поменять союз с Россией на туманные обещания Запада, при этом обвиняя Москву во всех бедах, включая утрату Карабаха, чтобы оправдать курс на стратегический разворот. Вместе с тем, министр подчеркнул, что Армения для России остается стратегическим партнером на Южном Кавказе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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