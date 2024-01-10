По жизни все просто – начал плотником. Путин рассказал о своей карьере

Владимир Путин сегодня на встрече с общественниками Анадыря рассказал о своем резюме. По словам российского лидера, трудовой путь он начал с плотника 4 разряда.

«Я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того, чтобы платить нам определенные деньги – а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали – нужно было начислять эти деньги. Но для того, чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали», – поделился воспоминаниями Путин. «Не могу сказать, что я там получил совсем такую серьезную квалификацию, но формальный разряд такой был», – цитирует Путина ТАСС.

По словам Владимира Путина, у него «все по жизни просто: школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет (сегодня Петербургский государственный университет). «Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки. Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все», – резюмировал Путин.

По его словам, сил и энергии еще достаточно для того, чтобы продолжать работать дальше.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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