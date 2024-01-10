СМИ: Финляндия не планирует открывать границу с Россией

Граница с Россией должна оставаться закрыта, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Закрытие пограничных КПП планируется продлить еще на месяц, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, глава финского МВД Мари Рантанен поддержала позицию премьера и призвала не открывать пропускные пункты. Для этого нет никаких препятствий, заявили политики.

«Предполагается продлить закрытие пограничных пунктов на месяц. В четверг правительство еще может изменить срок закрытия. Для принятия этого решения нет никаких политических или юридических препятствий», – сказано в материале.

30 ноября Финляндия окончательно закрыла границу с Россией, остановив работу последнего функционирующего КПП. С 14 декабря 2023 года Хельсинки на месяц возобновил работу пропускных пунктов «Ваалимаа» и «Ниирала».

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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